Из Гуляйполя в Запорожье запускают эвакуационные автобусы: по каким дням

Сообщается, что со следующей неделе эвакуационные автобусы снова будут ездить в Запорожье по понедельникам, средам и пятницам.

"Место и время отправления те, которые были раньше", - говорится в сообщении.

Фото: из подконтрольного Гуляйполя возобновляются эвакуационные рейсы (deepstatemap.live)

Отметим, движение эвакуационных автобусов было приостановлено в начале ноября из-за обострения на фронте. До приостановки автобусы ходили по такому графику - 08:00 по маршруту Запорожье-Гуляйполе и в 12:00 обратно.