З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси: по яких днях

Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.

"Місце та час відправлення ті, які були раніше", - йдеться у повідомленні.

Фото: з підконтрольного Гуляйполя відновлюються евакуаційні рейси (deepstatemap.live)

Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком - 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.