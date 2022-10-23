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З Гуляйполя до Запоріжжя запускають евакуаційні автобуси: по яких днях

Фото: з Гуляйполя знову ходитимуть евакуаційні автобуси (t.me/gulaypole_info)
Автор: Ілона Свиридова

З понеділка, 24 жовтня 2022 року, знову запускають евакуаційні автобуси з Гуляйполя (Запорізька область) до обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Гуляйпільської міської територіальної громади.

Повідомляється, що з наступного тижня евакуаційні автобуси знову їздитимуть до Запоріжжя по понеділкам, середам та п'ятницям.

"Місце та час відправлення ті, які були раніше", - йдеться у повідомленні.

Фото: з підконтрольного Гуляйполя відновлюються евакуаційні рейси (deepstatemap.live)

Зазначимо, рух евакуаційних автобусів було припинено на початку листопада через загострення на фронті. До призупинення автобуси ходили за таким графіком - 08:00 за маршрутом Запоріжжя-Гуляйполе та о 12:00 назад.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Гуляйполя 5 жовтня загинули заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства.

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Запоріжжяевакуація