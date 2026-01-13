Гуляйполе - это большая "серая зона", где бои идут за каждый дом, - Волошин

Волошин рассказал, что на трех направлениях на юге ситуация достаточно сложная, поскольку россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и интенсивно применяют дроны.

Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, из которых более 30 - на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе было 21 боестолкновение и еще несколько - на окрестностях города или в населенных пунктах неподалеку. Речь о селах Варваровка и Зеленое, а также о поселке Зализничное.

В районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, россияне хотят оттеснить украинских защитников и от города, и от вышеупомянутых сел и поселка.

"Ситуация в Гуляйполе напоминает большую серую зону, где враг проводит свои штурмовые действия, но не может закрепиться. Силы обороны Украины уничтожают их. Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои, за каждый дом, объект, улицу, квартал", - отметил спикер Сил обороны Юга.