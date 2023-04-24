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Как получить международные водительские права: инструкция

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 06:58
Как получить международные водительские права: инструкция Фото: украинцы могут получить международное водительское удостоверение (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Для получения или обмена международного водительского удостоверения необходимо обратиться к удобному по месту расположения территориального сервисного центра МВД со следующими документами:

  • оригинал водительского удостоверения, и его копия;
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);
  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;
  • платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Срок предоставления услуги занимает до 5 рабочих дней.

Срок действия международного водительского удостоверения - 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

Напоминаем, с конца 2021 года в ГСЦ воплотили еще одно новшество в национальном водительском удостоверении - адаптировали его к европейскому образцу. В документе фиксируется отметка в виде кода "78", если практический экзамен вы сдавали на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

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