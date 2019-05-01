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Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 00:20
Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає
Фото: зіткнення у Венесуелі (AFP)

Одна людина отримала вогнепальне поранення

Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVV .

За словами глави управління охорони здоров'я Каракасу Чакао Махія Санті, кількість поранених зростає, в більшості люди звертаються з травмами від гумових куль.

"Сьогодні до нас потрапили 50 пацієнтів. З них 30 з травмами від гумових куль, одна людина отримала вогнепальне поранення", - повідомила Санті.

Також, видання Le National повідомляє, що в ході протестів, які проходять сьогодні у Венесуелі після заклику лідера опозиції Хуана Гуайдо, щонайменше 11 осіб були заарештовані.

Крім того, американський телеканал CNN повідомив, що уряд Венесуели розпорядився припинити мовлення телеканалу в мережах кабельних операторів країни.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті протистоянь між протестувальниками та силовиками у венесуельському Каракасі постраждали більше двох десятків осіб.

Додамо, у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

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