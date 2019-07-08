У Венесуелі опозиція відновила переговори з владою

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Лідер опозиції Гуайдо заявив, що зустріч відбудеться в Барбадосі

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - президента Ніколаса Мадуро. Як передає РБК-Україна, про це зазначено в заяві Гуайдо Twitter.

При цьому опозиція наголосила, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

"Ми ведемо роботу у всіх галузях, які наближають нас до свободи, як в Осло, так і в Міжнародній контактній групі, і в обох випадках наша мета одна: домогтися остаточного врегулювання кризи в нашій країні", - написав Гуайдо.

Пізніше прес-служба лідера опозиції Венесуели опублікувала заяву, в якій зазначено - зустріч відбудеться в Барбадосі.

Нагадаємо, за даними ООН, під час операцій сил безпеки у Венесуелі було вбито близько 7 тисяч осіб. Чимала кількість з числа загиблих стали жертвами "страти", а ситуації з заарештованими та убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.