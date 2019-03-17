Гуайдо розраховує на підтримку партнерів у випадку арешту

Гуайдо зазначив, що у Венесуелі існують ризики опинитися за гратами займаючись політикою

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в случае своего ареста в Венесуэле он рассчитывает на поддержку своих международных партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету ABC.

По словам Гуайдо, из-за того, что он занимается политикой существует риск попадания за решетку.

"В Венесуэле существуют риски жизни и заключение при работе в политике. Режим должен понять, что нас не остановят ни преследования, ни репрессии", - заявил он.

Также Гуайдо отметил, что решение арестовать его было бы очень большой ошибкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я думаю, что задержание стало бы большой ошибкой режима, учитывая, что у нас есть международная поддержка", - считает лидер оппозиции.

Однако, если власти Венесуэлы все же решат арестовать лидера оппозиции, Гуайдо рассчитывает на поддержку международных партнеров.

"Они (союзники - ред.) заявили о своей полной поддержке и беспрецедентную ответ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы взяла под контроль нефтяную компанию Citgo, которая является дочерним предприятием государственной PDVSA. По словам Хуана Гуайдо, оппозиция взяла контроль над Citgo, чтобы действующий президент Николас Мадуро не смог ее "окончательно разворовать".