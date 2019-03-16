Гуайдо оголосив про контроль над нафтовою компанією Citgo

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Хуан Гуайдо заявив, що Мадуро не дозволять "остаточно розікрасти" Citgo

Опозиція Венесуели взяла під контроль нафтову компанію Citgo, яка є дочірнім підприємством державної PDVSA. Про це своєму Twitter повідомив лідер місцевої опозиції і самопроголошений президент Хуан Гуайдо.

За його словами, опозиція взяла контроль над Citgo, щоб чинний президент Ніколас Мадуро не зміг її "остаточно розікрасти".

"Вони хотіли вкрасти все, але ми вже отримали контроль над Citgo і ліцензію на продовження роботи компанії, тим самим ми врятували важливий національний актив. Вони хочуть, щоб ми покинули вулиці, але завтра ми всі об'єднаємося, щоб зупинити узурпатора", - підкреслив він.

Відзначимо, до цього Мінфін США продовжив термін дозволу на проведення операцій з Citgo на 18 місяців

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венесуела має компенсувати нафтовій компанії США ConocoPhillips понад 8 млрд доларів за привласнення в 2007 році її активів.

Цього тижня всі дипломати Сполучених Штатів покинули Венесуелу. Держсекретар Майк Помпео заявляв, що їх присутність в країні обмежувала дії Вашингтона.