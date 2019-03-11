Гуайдо закликає ввести НС у Венесуелі

Гуайдо пропонує зобов'язати армію Венесуели мобілізувати всі необхідні сили

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Отмечается, что Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении.

"Гуайдо предлагает обязать армию Венесуэлы мобилизовать все необходимые силы для защиты жизненно важных объектов и сотрудников комании Corpoelec", - говорится в сообщении.

Ранее он уже заявлял о намерении инициировать введение чрезвычайного положения для того, чтобы получить международную помощь, необходимую для возобновления работы систем электроснабжения.

Напомним, 7 марта в Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны. Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. Национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.

В связи с блэкаутом в Венесуэлле сегодня объявили дополнительный выходной.