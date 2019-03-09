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У Венесуелі проходять масові акції протесту

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 20:30
У Венесуелі проходять масові акції протесту
Фото: протесті у Венесуелі (twitter.com/Reuters)

Між протестувальниками і правоохоронцями відбувалися зіткнення

У венесуельській столиці Каракасі проходять масові демонстрації проти президента країни Ніколаса Мадуро, на які вийшли тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що правоохоронці намагаються заважати демонстрантам і перегородили в декількох місцях дорогу в результаті чого стались зіткнення. Під час сутичок поліція застосовувала сльозогінний газ.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо звернувся до демонстрантів і закликав не здаватися до тих пір, "поки ми не здобудемо свободу".

"Вони думають, що можуть залякати нас, але присутні на вулиці люди їм піднесуть сюрприз", - заявив Гуайдо.

У той же час проходять акції на підтримку чинного президента Ніколаса Мадуро, який назвав учасників протесту "антиімперіалістами".

 

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що блекаут у Венесуелі триває другу добу. Критична ситуація спостерігається в клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами.

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