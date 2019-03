У Венесуелі проходять масові акції протесту

Між протестувальниками і правоохоронцями відбувалися зіткнення

У венесуельській столиці Каракасі проходять масові демонстрації проти президента країни Ніколаса Мадуро, на які вийшли тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що правоохоронці намагаються заважати демонстрантам і перегородили в декількох місцях дорогу в результаті чого стались зіткнення. Під час сутичок поліція застосовувала сльозогінний газ.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо звернувся до демонстрантів і закликав не здаватися до тих пір, "поки ми не здобудемо свободу".

"Вони думають, що можуть залякати нас, але присутні на вулиці люди їм піднесуть сюрприз", - заявив Гуайдо.

У той же час проходять акції на підтримку чинного президента Ніколаса Мадуро, який назвав учасників протесту "антиімперіалістами".

VIDEO: Opposition supporters start to gather in Venezuela's capital after leader Juan Guaido called for protests but riot police blocked protesters from accessing the street in east Caracas where their demonstration is due to take place pic.twitter.com/kYU4ZytcmP