Гуайдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Нові протести у Венесуелі мають пройти 30 січня

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом, призвал к новым протестам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в своем заявлении Гуайдо подчеркнул, что сторонникам оппозиции необходимо устроить акции против правительства и президента Николаса Мадуро 30 января по всей Венесуэле. Кроме того, он призвал Лондон не выдавать "нелегитимному и клептократическому режиму" золотые резервы страны, которые составляют около 1,3 млрд долларов и хранятся в Банке Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Европейские страны отказаться от ультиматума с требованием объявить о новых выборах в стране в течение восьми дней.

До этого госсекретарь США Майк Помпео во время заседания Совета безопасности ООН призвал мировое сообщество поддержать оппозицию Венесуэлы и признать Хуана Гуайдо президентом страны. Он также отметил, что экономический коллапс в Венесуэле и поток беженцев в другие страны является угрозой для международной безопасности и мира.