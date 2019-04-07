Венесуельці вийшли мітингувати проти Мадуро і відключення світла

Фото: мітинг у Венесуелі (Getty images)

Протестуючі підтримують опозиційного лідера Гуайдо

Після декількох тижнів відключення електроенергії і обмеженого доступу до води в суботу, 6 квітня, десятки тисяч венесуельців вийшли на вуличну демонстрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мітингувальники також підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо і протестують проти президента Ніколаса Мадуро, якого вони звинувачують у руйнуванні економіки.

Венесуельці, що вже страждають від гіперінфляції і брау продовольства й ліків, говорять, що криза за останній місяць збільшилася. Сталося це саме тоді, коли після серйозних перебоїв в подачі електроенергії в країні на кілька днів стали з'являтися великі ділянки території, де відключилися водопостачання і стільниковий зв'язок.

Гуайдо, глава контрольованого опозицією Національних зборів і визнаний в якості законного глави Венесуели більшістю західних країн, закликав до проведення в суботу мітингів, щоб ознаменувати початок того, що він назвав новою хвилею "остаточних" акцій протесту щоб скинути Мадуро.

Фото: мітинг у Венесуелі (Getty images)

Після його закликів в Каракасі тисячі прихильників опозиції зібралися на головному мітингу в східному районі Ель-Маркес. Протестуючі заявили, що в їх будинках не було води протягом декількох днів, і багато хто з них почали добувати її з антисанітарних труб або струмків, що біжать з гори Авіла, що над Каракасом.

В якийсь момент натовп скандував: "Вода пішла, влада зникла, і тепер Мадуро не вистачає тільки того, щоб теж піти".

Нагадаємо, під час акції протесту 6 квітня в Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.