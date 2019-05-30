Гуайдо пообіцяв продовження протестів у Венесуелі через провал переговорів

Опозиційний лідер і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що вуличні протести в країні триватимуть, оскільки переговори в Осло (Норвегія) з представниками президента Ніколаса Мадуро провалилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обговорення шляхів виходу з венесуельського конфлікту не привело до угоди.

"Ми хочемо виробити план розв'язання конфлікту. Угоди досягнуто не було, тож нам доведеться залишитися на вулицях", - заявив Гуайдо.

Раніше Держдепартамент США висловив сподівання, що основною темою переговорів в Осло між представниками президента Венесуели і опозиції стане відставка Мадуро.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови з лідером венесуельської опозиції, тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо обговорив питання міжнародної допомоги Венесуелі для "мирного переходу влади" в країні.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував проведення парламентських виборів в країні.