Гуайдо оголосив про контроль над нафтовою компанією Citgo

Хуан Гуайдо заявив, що Мадуро не дозволять "остаточно розікрасти" Citgo

Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль нефтяную компанию Citgo, которая является дочерним предприятием государственной PDVSA. Об этом своем Twitter сообщил лидер местной оппозиции и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо.

По его словам, оппозиция взяла контроль над Citgo, чтобы действующий президент Николас Мадуро не смог ее "окончательно разворовать".

"Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив. Они хотят, чтобы мы покинули улицы, но завтра мы все объединимся, чтобы остановить узурпатора", - подчеркнул он.

Отметим, до этого Минфин США продлил срок разрешения проведение операций с Citgo на 18 месяцев

Напомним, ранее сообщалось, что Венесуэла должна компенсировать нефтяной компании США ConocoPhillips свыше 8 млрд долларов за присвоение в 2007 году ее активов.

На этой неделе все дипломаты Соединенных Штатов покинули Венесуэлу. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что их присутствие в стране ограничивало действия Вашингтона.