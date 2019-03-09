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Венесуела повинна компенсувати нафтовій компанії США понад 8 млрд доларів

Новини » Політика    09.03.2019 - 11:52
Венесуела повинна компенсувати нафтовій компанії США понад 8 млрд доларів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Венесуела має право оскаржити це рішення

Венесуела повинна виплатити компенсацію американській нафтовій компанії ConocoPhillips у розмірі понад 8 млрд доларів через привласнення в 2007 році низки її активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у п'ятницю, 8 березня, Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок, який належить до групи організацій Світового банку, зобов'язав Венесуелу виплатити 8 млрд доларів компенсації компанії ConocoPhillips, чиї активи незаконно були націоналізовані в 2007 році.

Зазначається, що Каракас має право подати апеляцію на дане рішення.

Нагадаємо, що у Венесуелі другу добу триває масштабне відключення електрики. В столиці країни Каракасі та прилеглих штатах у п'ятницю, 8 березня, електропостачання вдалося відновити лише на короткий час. Масштабні перебої з електропостачанням розпочалися в країні вчора, 8 березня.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

Додамо, президент Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість людей у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса та начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

У Венесуелі за весь період відключень електрики загинуло 79 осіб Помпео звинуватив адміністрацію Мадуро у відключенні електрики у Венесуелі
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэла
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