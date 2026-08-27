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GTA 6 становится симулятором жизни: персонажи будут меняться из-за действий игрока

11:13 27.08.2026 Чт
3 мин
Геймеры получат прокачанный опыт персонажей
aimg Ольга Завада
Hеактивный мир GTA VI будет реагировать на игрока (скриншот: Rockstar Games)

Обновление информации о Grand Theft Auto VI раскрывает ключевые детали разработки долгожданного блокбастера. В центре внимания- первая в истории серии женщина-протагонистка, инновационная система физической трансформации персонажей и беспрецедентно живой мир штата Леонида.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Daze.

Новый уровень погружения

В отличие от предыдущих частей, где игрок чувствовал себя "богом хаоса", мир GTA VI стал значительно более реалистичным и строгим к действиям пользователя.

Что получают геймеры?

Последствия действий: если прогуливаться по улице со штурмовой винтовкой в руках, прохожие и полиция будут немедленно реагировать.

Умные NPC: поведение прохожих (NPC) кардинально изменилось благодаря новым ИИ-алгоритмам. Жители города имеют уникальные типы фигур, татуировки, стили одежды и реагируют в зависимости от района - от бедных кварталов до элитных пляжей.

Исследование территории: для создания аутентичной атмосферы команда Rockstar годами изучала Майами, общалась с бывшими преступниками, стражами порядка, промоутерами клубов и даже торговцами оружием. К созданию граффити привлекли более 50 реальных уличных художников.

Читайте больше: Утечка GTA 6: Rockstar Games сделала официальное заявление по сливу геймплея

Джейсон и Люсия: криминальный дуэт в стиле Бонни и Клайда

Впервые в истории серии главными героями выступает пара влюбленных преступников - бывший военный наркокурьер Джейсон Дювал и только что вышедшая из тюрьмы Люсия Каминос.

Также Люсия стала первой полноценной женской протагонисткой в современных 3D-играх франшизы.

Сюжет и геймплей построены вокруг их взаимоотношений:

Бесшовное переключение: во время поездки игрок может управлять автомобилем как Джейсон или переключаться на Люсию на пассажирском сиденье, чтобы листать внутриигровую ленту соцсетей.

Динамика в перестрелках: во время погони один игрок может вести машину, а другой - отстреливаться из окна.

Романтические связи: сюжет фокусируется на близости и доверии между героями, а выборы игрока будут иметь глубокие последствия для их отношений.

Система физических изменений тела и интерактивность

Rockstar расширила и усовершенствовала механики, ранее тестировавшиеся в Red Dead Redemption 2.

Тела Джейсона и Люсии будут изменяться в реальном времени в зависимости от образа жизни.

Питание и спорт: еда оказывает влияние на вес персонажей, а физические тренировки развивают мускулатуру.

Усталость и алкоголизм: длительное отсутствие сна, бегство от полиции или многодневная разгульная жизнь будут сказываться на лицах и поведении героев.

Уличные потасовки: после столкновений на теле будут оставаться синяки, ссадины и шрамы.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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