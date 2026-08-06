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GTA 6 могут снова перенести: эксразработчик Rockstar объяснил почему

16:33 06.08.2026 Чт
2 мин
Что у приоритете разработчиков?
aimg Ольга Завада
Випуск GTA 6 в ноябре не гарантирован (скриншот: Rockstar Games)

Релиз GTA 6 может задержаться, несмотря на открытые предзаказы. Бывший разработчик Rockstar объяснил, что студия готова перенести выход игры, если ее качество не будет соответствовать заявленным стандартам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Notebookcheck.

Разработчик Адам Йорк, работавший в Rockstar с 2012 по 2019 год и принимавший участие в создании анимаций для GTA 5, подчеркнул: если на финальном этапе тестирования разработчики выявят критические баги или сочтут, что заключительные миссии требуют дополнительной доработки, руководство без колебаний отложит выход игры .

При этом высокий уровень лояльности аудитории позволяет студии не волноваться по поводу падения предпродаж из-за очередного переноса.

Оптимизм инвесторов и слухи о трейлере

Несмотря на оговорку эксразработчика, рынок и инвесторы пока демонстрируют уверенность в соблюдении графика.

Что известно?

Заявления руководства: генеральный директор Take-Two Штраус Зельник не раз подтверждал инвесторам запланированную дату выхода.

Ожидания новых материалов: инсайдеры и аналитики внимательно следят за финансовыми отчетами издателя, поскольку именно в эти периоды Rockstar чаще всего делится новыми трейлерами или важными объявлениями.

Прогнозы рынков: на платформах прогнозов ставки на очередную задержку остаются умеренными, хотя терпение многих фанатов уже на грани.

Читайте больше : GTA 6 может остаться без 60 FPS на релизе: эксперт объяснил почему

Отказ от сверхурочной работы

Важным фактором, влияющим на темпы разработки, является изменение подхода к условиям работы внутри студии. Ранее Rockstar неоднократно критиковали за использование "кранчей" (принудительных сверхурочных часов) во время подготовки больших релизов.

Сейчас руководство утверждает, что отказалось от такой практики. Это автоматически делает процесс разработки и полировки игры более длительным, но более безопасным для команды.

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