GTA 6 бьет рекорды: почему миллионы геймеров покупают самую дорогую версию

Интересно, что большинство покупателей выбирает не базовую версию за 79,99 доллара, а расширенное издание Ultimate Edition за 99,99 доллара - на него приходится около 90 процентов всех предыдущих покупок.

Наполнение Ultimate Edition: что получают покупатели

Приобретая расширенное издание, поставляемое исключительно в цифровом формате без физического диска, игроки получают доступ к ряду эксклюзивных игровых элементов:

Эксклюзивные локации и сервисы: пять уникальных точек на карте, среди которых автомастерские Rideout Customs и One-Eyed Willie's, салон красоты Sara's Unisex Salon, магазин одежды Stock 305 и тату-салон Electric Fang Tattoo Parlor с более чем 50 дизайнами от арт-.

Дополнительные сюжетные миссии: зачистка базы группировки PTT Youngin$ Compound и серия задач по восстановлению классических автомобилей Classic Car Collection от фиксера Ваймана.

Уникальный транспорт: классический спорткар '95 Grotti Cheetah, заминированный гидроцикл Shitzu Squalo и багги '67 Vapid Dominator.

Оружие и косметические наборы: револьверы Hawk&Little Morgan, комплекты скинов для оружия и тематические наборы одежды Vice City Styles и Goodtime Gear.

В Rockstar отмечают: бонусный контент не выдается сразу с первой минуты игры. Он вплетен в сюжетную линию и будет открываться постепенно с прохождением новых глав.

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Аномальный спрос: целесообразно ли переплачивать?

Доля предзаказов Ultimate Edition оказалась нетипично высокой.

По словам вице-президента аналитической компании Sensor Tower Карла Контуса, обычно расширенные издания собирают лишь 10-20 процентов от общих продаж, поэтому показатель в 90 процентов беспрецедентным.

Главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник также подтвердил смещение спроса в сторону премиум-версии.

Отсутствие раннего доступа. В отличие от других крупных релизов, таких как Starfield или Diablo IV, Ultimate Edition не дает права начать игру на несколько дней раньше - все игроки получат доступ одновременно.

Возможность обновления. Покупатели базовой версии смогут доплатить разницу в 20 долларов и добавить контент Ultimate Edition в любой момент после официального запуска.

Учитывая, что большинство игровых авто, одежды и оружия можно разблокировать или приобрести непосредственно во время прохождения, торопиться с переплатой за расширенное издание в релиз не обязательно.