ДСНС встановила на авто гучномовці і буде сповіщати українців про карантин

По всій Україні курсуватимуть автомобілі, обладнані гучномовцями, які сповіщатимуть громадян про правила поведінки під час карантину. Про це у Facebook повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його словами, відсьогодні такий автомобіль курсує Києвом, а відзавтра аналогічні авто будуть їздити по всій Україні.

"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобіля оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період", - повідомив Чечоткін.

Нагадаємо, наразі відомо про 18 випадків зараження коронавірусом в Україні. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 19 березня - в матеріалі РБК-Україна.