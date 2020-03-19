ГСЧС установила на авто громкоговорители и будет оповещать украинцев о карантине

По всей Украине будут курсировать автомобили, оборудованные громкоговорителями, которые будут оповещать граждан о правилах поведения во время карантина. Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, с сегодняшнего дня такой автомобиль курсирует Киевом, а с завтрашнего - аналогичные авто будут ездить по всей Украине.

"Для информирования граждан о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобиля оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящими устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период", - сообщил Чечеткин.

Напомним, сейчас известно о 18 случаях заражения коронавирусом в Украине. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 19 марта - в материале РБК-Украина.