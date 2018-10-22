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В ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий взрывов в Ичне

Новости » Общество    22.10.2018 - 10:18
Фото: разминирование под Ічнею (dsns.gov.ua)
Фото: разминирование под Ічнею (dsns.gov.ua)

Детонации новых боеприпасов на арсенале не наблюдается

Под Ичней Черниговской области по состоянию на понедельник, 22 октября, на территории 6 арсенала Минобороны продолжается ликвидация последствий взрывов боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 22 октября вблизи пгт Дружба случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

"Пожарно-спасательными подразделениями была организована работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков 12 заправок (108 тонн воды), всего с начала работ - 272 заправки (2449 тонн воды) и наполнение пожарного водоема (объемом 200 м. куб.)", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время в районе арсенала в целом к работе привлечено численностью 545 человек, среди них 248 спасателей и 124 единиц техники.

Напомним, как сообщили 19 октября в Министерстве регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме.

Полиция продолжает патрулировать 15 населенных пунктов в районе взрывов в Черниговской области Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме, - МЭРТ
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