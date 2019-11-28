В ДСНС розповіли про ситуацію в Світловодську

У Світловодську Кіровоградської області продовжуть ліквідацію наслідків аварії на теплопроводах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 08:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинки. Наразі 187 будинків забезпечено теплопостачанням, у решті 59 будинка проводиться заповнення системи теплоносієм. Із 14 дошкільних навчальних закладів 12 - забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи, з 9 шкіл 7 – забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи.

Поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

В Світловодську функціонують чотири мобільні та два пересувних пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву: протягом 27 листопада - 154 особам, за період роботи - 397.

Нагадаємо, 25 листопада без опалення у Світловодську залишилися майже 13 тисяч жителів.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.