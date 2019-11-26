У Світловодську усунули всі пориви на магістральних мережах

Фото: усунення поривів у Світловодську (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Почали подачу тепла до закладів соціальної сфери

У Світловодську Кіровоградської області усунуті всі пориви на магістральних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Він повідомив, що наразі запустили другу котельню. Відбувається процес стабілізації тиску та подачі тепла до закладів соціальної сфери.

"Котельню #3 тимчасово призупинили для заповнення мереж і досягнення необхідного технологічного тиску в системі. Її роботу планують відновити зранку 27 листопада", - написав Балоня.

Також зазначається, що тривають роботи з усунення локальних поривів і подачі тепла в домівки мешканців міста.

Нагадаємо, вдень 26 листопада у Світловодську Кіровоградської області почали підключення окремих мікрорайонів до мережі теплопостачання. Передбачається, що всі пориви усунуть до кінця доби.

РБК-Україна писало, що у Кропивницькому 26 листопада сталося дві аварії на теплопроводах, через що понад 230 будинків залишилося без тепла.