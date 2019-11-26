ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Світловодську усунули всі пориви на магістральних мережах

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 19:24
У Світловодську усунули всі пориви на магістральних мережах
Фото: усунення поривів у Світловодську (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Почали подачу тепла до закладів соціальної сфери

У Світловодську Кіровоградської області усунуті всі пориви на магістральних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Він повідомив, що наразі запустили другу котельню. Відбувається процес стабілізації тиску та подачі тепла до закладів соціальної сфери.

"Котельню #3 тимчасово призупинили для заповнення мереж і досягнення необхідного технологічного тиску в системі. Її роботу планують відновити зранку 27 листопада", - написав Балоня.

Також зазначається, що тривають роботи з усунення локальних поривів і подачі тепла в домівки мешканців міста.

У Світловодську усунули всі пориви на магістральних мережах

Нагадаємо, вдень 26 листопада у Світловодську Кіровоградської області почали підключення окремих мікрорайонів до мережі теплопостачання. Передбачається, що всі пориви усунуть до кінця доби.

РБК-Україна писало, що у Кропивницькому 26 листопада сталося дві аварії на теплопроводах, через що понад 230 будинків залишилося без тепла.

Мінрегіон назвав терміни повного запуску опалення в 4 областях і в Києві ДСНС назвала терміни усунення поривів на тепломережах в Світловодську
Новини України отопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся