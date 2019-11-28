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В ГСЧС рассказали о ситуации в Светловодске

Новости » Общество     28.11.2019 - 09:09
В ГСЧС рассказали о ситуации в Светловодске
Фото: ликвидация аварии (dsns.gov.ua)

Без теплоснабжения остаются 59 домов

В Светловодске Кировоградской области продолжают ликвидацию последствий аварии на теплопроводах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по состоянию на 08:00 28 ноября работают все котельные СП ООО "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых дома. Сейчас 187 домов обеспечены теплоснабжением, в остальных 59 домах проводится заполнение системы теплоносителем. С 14 дошкольных учебных заведений 12 - обеспечено теплоснабжением, 2 - производится заполнение системы, из 9 школ 7 – обеспечено теплоснабжением, 2 - производится заполнение системы.

Порывов на магистральных сетях централизованного теплоснабжения нет, ведутся работы по ликвидации локальных порывов на 5 участках.

В Светловодске функционируют четыре мобильных и два передвижных пункта обогрева. Оказана помощь по обогреву: в течение 27 ноября - 154 лицам, за период работы - 397.

Напомним, 25 ноября без отопления в Светловодске остались почти 13 тысяч жителей.

РБК-Украина писало, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

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