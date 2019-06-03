ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні очікуються дощі та грози

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні очікуються дощі та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні вдень від +27 до +29

Погода в Україні 3 червня 2019 продовжить бути дощовою, сухо прогнозується тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській області, температура повітря вдень сягне +31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі, температура вдень від +29 до +31, вночі від +16 до +18. У центрі також дощі,  вдень від +27 до +29, вночі від +14 до +17. На півдні дощі, температура повітря вдень від +26 до +29, вночі від +19 до +21. У Криму дощі, вдень від +27 до +29, вночі від +19 до +29.

На заході України також очікуються дощі, вдень від +23 до +29, вночі від +12 до +15. У північних областях без опадів, окрім Полтавської та Харківської області, вдень від +26 до +31, вночі від +14 до +18.

Сьогодні в Україні очікуються дощі та грози

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 червня вдень і вночі прогнозується без опадів, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються дощі та грози В Україні сьогодні очікуються грози
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся