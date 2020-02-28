У ДСНС показали спецвертоліт для перевезення хворих на коронавірус

Фото: вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1 (dsns.gov.ua)

Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами і знезаражувальним душем

Транспортувати ймовірних хворих на коронавірус COVID-19 будуть на спеціальному санітарному гелікоптері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1 нестиме чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.

"Він обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душем", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, станом на ранок 28 лютого у світі зафіксовано 83 тис. 310 випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 50 країнах. У європейському регіоні зараження інфекцією підтвердила вже 21 країна. Зокрема, нещодавно стало відомо про перші випадки коронавірусу у сусідніх Білорусії та Румунії.

У зв’язку зі спалахом вірусу Україна посилила заходи безпеки на кордоні. Зокрема, на всіх пунктах пропуску ввели обов’язковий температурний скрінінг.