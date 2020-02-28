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В ГСЧС показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом

Новости » Общество     28.02.2020 - 10:38
В ГСЧС показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом
Фото: вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1 (dsns.gov.ua)

Вертолет оборудован изоляционной капсулой, биозащитными комплектами и обеззараживающим душем

Транспортировать вероятных больных коронавирусом COVID-19 будут на специальном санитарном вертолете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1 будет нести дежурство на авиационной площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержания жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 28 февраля в мире зафиксировано 83 тыс. 310 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 50 странах. В европейском регионе заражение инфекцией подтвердила уже 21 страна. В частности, недавно стало известно о первых случаях коронавируса в соседних Белоруссии и Румынии.

В связи со вспышкой вируса Украина усилила меры безопасности на границе. В частности, на всех пунктах пропуска ввели обязательный температурный скрининг.

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