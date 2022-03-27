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У ДСНС показали кадри наслідків ракетних обстрілів нафтобази у Львові

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Львів, Неділя 27 березня 2022 10:36
У ДСНС показали кадри наслідків ракетних обстрілів нафтобази у Львові Фото: ДСНС показала фото наслідків пожежі на нафтобазі у Львові (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали кадри наслідків пожежі на нафтобазі у Львові. Рятувальники гасили займання протягом 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа на нафтобазі виникла близько 16:30 у суботу, 26 березня. Локалізувати вогонь вдалося о 5:02, а вже повністю загасити о 6:49.

На опублікованих кадрах помітно, що пожежа була величезних масштабів з сильним задимленням.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетних ударів по Львову.

Пізніше стало відомо, що РФ обстріляла оборонний об'єкт та нафтобазу.

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