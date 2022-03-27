ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ГСЧС показали кадры последствий ракетных обстрелов нефтебазы во Львове

Новина українською →
Львов, Воскресенье 27 марта 2022 10:36
В ГСЧС показали кадры последствий ракетных обстрелов нефтебазы во Львове Фото: ГСЧС показала фото последствий пожара на нефтебазе во Львове (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий пожара на нефтебазе во Львове. Спасатели тушили возгорание в течение 14 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар на нефтебазе возник около 16:30 в субботу, 26 марта. Локализовать огонь удалось в 5:02, а уже полностью потушить в 6:49.

На опубликованных кадрах заметно, что пожар был огромных масштабов с сильным задымлением.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.

Позже стало известно, что РФ обстреляла оборонный объект и нефтебазу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Львов Пожар ГСЧС
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену