ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерти розповіли, де найбільш забруднене повітря у Києві

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 22:20
Експерти розповіли, де найбільш забруднене повітря у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Забруднення повітря у Києві фіксують в районі площі Перемоги, Бессарабської, Деміївської площі та Оболонського проспекту

У Києві найбільші показники забруднення повітря фіксуються в Голосіївському районі, а також в місцях максимального скупчення автотрнаспорта. Про це повідомив начальник київської Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан в інтерв'ю каналу "112 Україна".

За словами Рубана, перевищення гранично допустимої концентрації сірчистого антигрида у повітрі спостерігається в районі площі Перемоги, Бессарабської площі, Оболонського проспекту, Деміївської площі, а також в інших районах максимального скупчення автомобілів. При цьому він зазначив, що в паркових зона, скверах та місцях, де немає доступу до джерела автотранспорту, забруднення повітря не спостерігається.

Також в службі порадили мінімально перебувати в місцях великого скупчення транспорту, особливо літніх, вагітних, дітям і людям з хронічними захворюваннями. Також у службі повідомили, що медичні маски не є захисним засобом.

Нагадаємо, за даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня у Києві не зафіксовано перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.

У Києві підтверджено один випадок дифтерії В МОЗ повідомили результати аналізу повітря
Новини України КиївКиївзагрязнение воздуха
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся