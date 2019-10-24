Експерти розповіли, де найбільш забруднене повітря у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Забруднення повітря у Києві фіксують в районі площі Перемоги, Бессарабської, Деміївської площі та Оболонського проспекту

У Києві найбільші показники забруднення повітря фіксуються в Голосіївському районі, а також в місцях максимального скупчення автотрнаспорта. Про це повідомив начальник київської Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан в інтерв'ю каналу "112 Україна".

За словами Рубана, перевищення гранично допустимої концентрації сірчистого антигрида у повітрі спостерігається в районі площі Перемоги, Бессарабської площі, Оболонського проспекту, Деміївської площі, а також в інших районах максимального скупчення автомобілів. При цьому він зазначив, що в паркових зона, скверах та місцях, де немає доступу до джерела автотранспорту, забруднення повітря не спостерігається.

Також в службі порадили мінімально перебувати в місцях великого скупчення транспорту, особливо літніх, вагітних, дітям і людям з хронічними захворюваннями. Також у службі повідомили, що медичні маски не є захисним засобом.

Нагадаємо, за даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня у Києві не зафіксовано перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.