У ДСНС назвали кількість загиблих на пожежах в Україні з початку року

Всього загинули 453 людини

С начала 2019 года на пожарах в Украине погибли 453 человека и пострадали 250 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, жизнь сразу 12-ти человек унес огонь за прошедшие сутки 24 февраля. Еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести.

Так, во время пожара в частном доме в Херсоне на улице Янки Купала, травмировались пожилые хозяева квартиры. В одной из комнат дома, вероятно-за нарушения правил пользования печным отоплением произошло возгорание домашних вещей. Как следствие - 80-летнего мужчину и 83-летнюю женщину доставили в реанимацию областной больницы с ожогами дыхательных путей и лица.

В то же время в Николаевской области, а именно в городе Вознесенск, в результате сильного задымления, которое образовалось в помещении от тлеющих вещей, погиб мужчина 1948 года рождения.

Кроме того, сегодня, 25 февраля, во время ликвидации пожара в одной из квартир четырехэтажного дома на проспекте Шевченко в Одессе, спасатели обнаружили погибшую женщину 1938 года рождения, спасли пострадавшую хозяйку квартиры 1958 года рождения и эвакуировали семерых жителей дома.

РБК-Украина писало, в Полтаве 24 февраля около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода.

Кроме того, в Одессе утром 22 февраля загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ришельевской, в результате чего было эвакуировано 40 человек.