Пожежу біля автовокзалу у Полтаві загасили

Фото: місце події (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Вогонь повінстю загасили о 21:17

Пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідовано о 21:17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Як зазначається, на місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Фото: місце події (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Нагадаємо, близько 20:15 рятувальники локалізували займання у торгових приміщеннях поблизу ринку "Київський" та автовокзалу у Полтаві. За попередньої інформацією ДСНС, потерпілих немає. На місці перебувають власники торгових точок, які побоюються мародерства.

РБК-Україна писало, у Полтаві сьогодні, 24 лютого, близько 18:00 сталася пожежа у приміщеннях у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу. Попередньо, займання охопило дах. Вогонь розповсюдився на магазин "Взуттєвий Бум!", відділення мережі магазинів "Єва" та критий ринок.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Львівській області вночі, 19 лютого, рятувальники ліквідували масштабну пожежу в готелі "Терем".