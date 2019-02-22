В Одесі горіла багатоповерхівка

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Рятувальники евакуювали 40 людей

В Одесі сьогодні вранці, 22 лютого, загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку на вулиці Рішельєвській, в результаті чого було евакуйовано 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Як повідомляється, 22 лютого о 05:19 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому житловому будинку в р. Одеса по вулиці Рішельєвській, 11.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

"У 05:25 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і встановили, що горить покрівля житлового будинку на площі 800 кв. м - існує загроза її руйнування. Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців будинку та гасіння пожежі. Пожежники евакуювали 40 людей", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у 07:08 пожежу локалізовано та о 08:00 ліквідовано. Загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.

Раніше на гірськолижному курорті у Львівській області рятувальники ліквідували масштабна пожежа у готелі "Терем".

Крім того, у Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. Рятувальники з'ясували, що в квартирі стався вибух побутового газу. За попередньою інформацією, витік стався внаслідок розгерметизації газових комунікацій.