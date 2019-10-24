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В МОЗ повідомили результати аналізу повітря

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 17:53
В МОЗ повідомили результати аналізу повітря
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

За даними МОЗ, значного забруднення повітря не зафіксовано

У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася нарада про стан забруднення атмосферного повітря в Києві. Про це повідомляє пресс-служба МОЗ.

Повідомляється, що на зустрічі були представлені фактичні дані моніторингу атмосферного повітря.

"Наразі ситуація зі станом атмосферного повітря в м. Києві залишається у своїх звичних параметрах, збільшення концентрації забруднювальних речовин, за якими проводиться моніторинг, не зафіксовано. Однак осінні погодні умови можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин та негативно впливати на стан здоров’я населення", - повідомили в прес-службі.

За результатами зустрічі МОЗ планує:

  • Ініціювати зміни в міській інфраструктурі, будівництво об’їздних доріг для зменшення автомобільних викидів в житловій зоні.
  • Оновити законодавство, що встановлює гранично-допустимі концентрації для шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
  • Ініціювати проведення міжсекторальної зустрічі з Міністерством енергетики та захисту довкілля. Мета - актуалізація планів впровадження Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827.
  • Визначити контроль якості атмосферного повітря пріоритетним питанням в рамках соціально-гігієнічного моніторингу, який буде фінансуватися з державної бюджетної програми "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями".

Як додали в МОЗ, уряд буде вирішувати проблему забруднення повітря комплексно.

"У співпраці з місцевою владою та контролюючими органами буде налагоджено систему контролю небезпечних викидів. Ця інформація буде доступною для кожного та проводитиметься із залученням всіх заінтересованих сторін.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.

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Новини України воздухзагрязнение воздухаМінстерство охорони здоров'я УкраїниГідрометцентр
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