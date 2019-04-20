У день тиші до Нацполіції надішло  майже 100 повідомлень про порушення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Здебільшого, ці факти пов’язані з незаконною агітацією та підкупом виборців

В Україні напередодні виборів 2019 сьогодні, в день тиші, до Національної поліції України надійшло 97 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомив речник поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найбільше повідомлень було зафіксовано у Дніпропетровській - 13, Донецькій- 9, Миколаївській - 7, Полтавській та Харківській (по 6) областях, а також в м. Києві – 12 повідомлень.

"Здебільшого ці факти пов’язані з незаконною агітацією (54) та підкупом виборців (2). За отриманими повідомленнями поліцією відкрито одне кримінальне провадження, а саме: за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, складено 5 адмінпротоколів: 2 - за ст. 212 зі значком 10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації…) КУпАП та 3 - за за ст. 212 зі значком 20 (Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму) КУпАП (Запорізька область).

"Решту звернень перебуває на розгляді, і найближчим часом їм буде дана правова кваліфікація", - додав він.

Також, за словами Тракала, поліція взяла під охорону 199 кружних та 29 888 дільничних виборчих комісій. Станом на зараз виборчі бюлетені завезені на 29 736 ДВК.

Правопорядок безпосередньо на ДВК забезпечують понад 40 тис. поліцейських. Ще понад 480 правоохоронців – залучені до забезпечення публічної безпеки на ОВК.

"Усього з початку виборчої кампанії територіальними органами Національної поліції зареєстровано 9 540 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

За вказаними фактами розпочато 391 кримінальне провадження, складено 818 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Зазначимо, напередодні виборів 2019 сьогодні, 20 квітня 2019 року, в Україні оголошено день тиші - в цей день заборонена будь-яка агітація.

Згідно з законом України про вибори президента України, за добу до голосування забороняється публікація та розповсюдження політичної реклами. Також забороняються агітація, зустрічі кандидатів з виборцями, дебати, прес-конференції та круглі столи за передвиборними програмами кандидатів. В цей день ЗМІ не можуть поширювати будь-яку інформацію про кандидатів. В день тиші заборонена також і зовнішня реклама агітаційного характеру.

Раніше РБК-Україна писало, що перед другим туром виборів 2019 правоохоронці взяли під охорону всі окружні виборчі комісії.