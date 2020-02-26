Гризлов виключив врегулювання на Донбасі без діалогу з ОРДЛО

Представник Росії в контактній групі Борис Гризлов виключає врегулювання ситуації на Донбасі без прямого діалогу України з окремими районами Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це він заявив після зустрічі контактної групи в Мінську, передають російські ЗМІ.

За його словами, риторика Збройних сил України орієнтована "на військове придушення Донецька і Луганська".

"І центральна київська влада несе за це відповідальність... В таких умовах, про яке прагнення київської влади до діалогу з мешканцями Донбасу можна говорити?" - заявив Гризлов.

При цьому він додав, що окремі підрозділи ЗСУ нібито продовжують зближувати свої позиції з позиціями бойовиків.

"У цьому, на наш погляд, і полягає головна причина загострень в останній місяць", - додав Гризлов.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова, більшість українців (54%) хотіли б, щоб окупований Донбас повернувся до складу України на тих же умовах, що були раніше. За автономію виступають лише 6%.

Раніше також повідомлялося, що новий глава Офісу президента Андрій Єрмак продовжує займатися мінським питанням і переговорами.