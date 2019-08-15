Гримчак міг залучити заступника Луценка для впливу на Верховний суд, - НАБУ

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Як повідомляється, в одному з епізодів Гримчак для прийняття необхідного судового рішення повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову цивільного Касаційного суду (у складі Верховного суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

Імовірно, мова йде про те, що на рішення суду могла впливати заступник генпрокурора Анжела Стрижевська, так як на сьогодні вона є єдиною жінкою, яка займає пост заступника голови ГПУ.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінТОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.