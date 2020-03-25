Вантажовідправники можуть відмовитися від вагонів УЗ на користь приватних, - президент УЗА

У разі введення з 1 квітня "Укрзалізницею" нових правил перевезень вантажів, які передбачають різке підвищення вартості за використання вагонів, вантажовідправники можуть відмовитися від користування вагонами УЗ на користь приватних. Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов у коментарі Центр транспортних стратегій, передає РБК-Україна.

Президент УЗА зазначив, що пропонований "Укрзалізницею" новий договір на надання послуг з організації вантажоперевезень по ж/д передбачає значне зростання для вантажовідправників вартості вагонів, які знаходяться під вантажними операціями.

"Сьогодні плата за користування вагонами під вантажними операціями почасова і перші дві доби плата досить незначна, а потім різко зростає. За новими правилами, плата за користування вагонами під час вантажних операцій зростає відразу до 1363 грн (сьогодні вона становить близько 105 грн на добу за зерновоз), а за дві доби вартість подвоюється і становить 2726 грн. Це накладається на те, що у кожного вантажовідправника різна ситуація - потрібно різну кількість часу на доставку вагонів під'їзними шляхами, а також різний час на завантаження або вивантаження зерновозів, враховуючи різний технічний і технологічний стан елеваторів і портових потужностей", - розповів Горбачов.

Він констатував, що таке зростання вартості використання вагонів збільшить витрати вантажовідправника, що відповідно позначиться на зниженні доходу аграріїв. Водночас Горбачов не виключив, що у зв'язку з цим вантажовідправники можуть відмовитися від послуг УЗ на користь приватних зерновозів, витрати на транспортування якими виявляться втричі нижче.

"На ринку зараз вартість користування приватними зерновозами втричі менше тієї, яку хоче отримати УЗ. Така ситуація може призвести до того, що вантажовідправники почнуть відмовлятися від користування вагонами УЗ на користь приватних зерновозів, яких достатньо на ринку", - сказав Горбачов.

На його думку, "Укрзалізниця" вибрала не найкращий час для зміни правил вантажоперевезень, враховуючи економічну турбулентність на світових ринках через паніки, пов'язаної з поширенням коронавірусу і боротьбою на нафтовому ринку. І пропонує УЗ перенести введення в дію нової редакції Договору до 1 липня 2020 року.



"Це дозволить уникнути як негативного впливу ситуації з карантином і падіння економічних показників всіх учасників ринку, так і сприяти пошуку компромісу між залізницею і бізнесом - дозволить врахувати зауваження і пропозиції бізнесу в текст нового Договору", - пояснив Горбачов.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація зробила заяву, в якій закликала "Укрзалізницю" відстрочити введення угоди в дію до 1 червня 2020 року і знесли в нього відповідні правки.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами члена експертної ради при Міністерстві інфраструктури Валерія Ткачова, вводити з 1 квітня нові правила вантажоперевезень неприйнятно і може остаточно добити бізнес, який зараз відчувають труднощі з-за карантину.