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В Грузии обвинили Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну. В МИД резко отреагировали

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В парламенте Грузии считают, что Украина якобы хочет втянуть Тбилиси в войну при помощи спецоперации. Такое мнение является фейковым, его автор спекулирует на теме боевых действий в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Руководитель правящей партии Грузии (Мамука Мдинарадзе - ред.) заявил, что приезд Михеила Саакашвили был спецоперацией Украины по втягиванию Тбилиси в войну. Какие инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии", - отметил Николенко.

По его словам, Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

"В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что Украина возобновляет призыв предоставить доступ к Михеилу Саакашвили для уполномоченному по вопросам прав человека Дмитрия Лубинца.

Также Николенко добавил, что Украина призывает обеспечить Саакашвили должной медицинской помощью, а также отсрочить его наказание для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения.

Что сказал Мдинарадзе

Отметим, что сегодня, 20 декабря Мдинарадзе заявлял, что отправка Саакашвили в Грузию якобы была спецоперацией Украины.

"У них (руководства Украины - ред.) есть такое ожидание, и планировщики спецоперации также добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Мы должны рассматривать это во взаимосвязи, в синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация по втягиванию Грузии в войну и раскол Грузии", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии разрешить отправку заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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