У Грузії звинуватили Україну у спробі втягнути Тбілісі у війну. У МЗС різко відреагували

"Керівник правлячої партії Грузії (Мамука Мдинарадзе - ред.) заявив, що приїзд Міхеіла Саакашвілі був спецоперацією України з втягування Тбілісі у війну. Які інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, щоб зняти з себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Україна ніколи не втручалася та не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

"Водночас ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей", - додав речник.

Він наголосив, що Україна відновлює заклик надати доступ до Саакашвілі для уповноваженого з питань прав людини Дмитра Лубінця.

Також Ніколенко додав, що Україна закликає забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою, а також відстрочити його покарання для переведення до однієї з українських, західноєвропейських чи американських клінік для подальшого лікування.

Що сказав Мдинарадзе

Зазначимо, що сьогодні, 20 грудня, Мдинарадзе заявляв, що відправка Саакашвілі до Грузії нібито була спецоперацією України.

"У них (керівництва України - ред.) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація з втягування Грузії до війну та розкол Грузії", - додав він.