ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Грузии задержали основателя местного "Бессмертного полка" и обвинили в шпионаже

06:46 01.06.2026 Пн
2 мин
Организатор пророссийских движений годами собирал секретные данные
aimg Екатерина Коваль
В Грузии задержали основателя местного "Бессмертного полка" и обвинили в шпионаже Фото: арестованный уже заговорил о "русофобии" (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Служба госбезопасности Грузии задержала основателя местного аналога "Бессмертного полка" и обвинила его в шпионаже. Ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский"Первый канал".

Читайте также: Компания Трампа построит в Грузии 70-этажную башню Trump Power, - WSJ

Кого задержали и в чем обвиняют

По версии следствия, Рцхиладзе годами собирал и передавал разведывательную информацию иностранным спецслужбам. Для прикрытия он создавал информационные платформы и организовывал массовые мероприятия - в частности акции "Бессмертного войска". Данные он передавал представителям разведок двух государств - лично на встречах в Грузии и за рубежом, а также в электронном виде. Каких именно государств - СГБ не уточнила.

В то же время задержан и второй человек - Ираклий Чихладзе, директор медиасоюза "Евразия" и основатель "Кавказского центра прав человека". Ему также инкриминируют шпионаж.

Версия защиты

Адвокат Чичиладзе заявил: его подзащитный связывает арест именно со своей пророссийской деятельностью - в частности с созданием совета по выявлению "русофобии". Адвокат Чихладзе подписал соглашение о неразглашении и не комментирует детали дела, однако утверждает, что доказательств шпионажа в деле нет.

Кто такой Рцхиладзе

Рцхиладзе - один из главных проводников пророссийской повестки дня в Грузии, пишет Moscow Times. На его имя зарегистрированы организации "Бессмертный полк Грузии", "Народное движение за грузино-российский диалог" и "Кавказское сотрудничество". Возглавляемый им "Институт Евразии" недавно создал Совет по мониторингу "русофобии".

Рцхиладзе оправдывает российское вторжение в Украину и возлагает ответственность за войну на Зеленского. В 2025 году журналисты выяснили, что он получал финансирование от российского фонда поддержки соотечественников за рубежом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Грузия Задержание
Новости
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола