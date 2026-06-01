В Грузии задержали основателя местного "Бессмертного полка" и обвинили в шпионаже

Служба госбезопасности Грузии задержала основателя местного аналога "Бессмертного полка" и обвинила его в шпионаже. Ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский "Первый канал" .

Кого задержали и в чем обвиняют

По версии следствия, Рцхиладзе годами собирал и передавал разведывательную информацию иностранным спецслужбам. Для прикрытия он создавал информационные платформы и организовывал массовые мероприятия - в частности акции "Бессмертного войска". Данные он передавал представителям разведок двух государств - лично на встречах в Грузии и за рубежом, а также в электронном виде. Каких именно государств - СГБ не уточнила.

В то же время задержан и второй человек - Ираклий Чихладзе, директор медиасоюза "Евразия" и основатель "Кавказского центра прав человека". Ему также инкриминируют шпионаж.

Версия защиты

Адвокат Чичиладзе заявил: его подзащитный связывает арест именно со своей пророссийской деятельностью - в частности с созданием совета по выявлению "русофобии". Адвокат Чихладзе подписал соглашение о неразглашении и не комментирует детали дела, однако утверждает, что доказательств шпионажа в деле нет.