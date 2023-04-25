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В Грузии рухнула поддержка пророссийской правящей партии

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Вторник 25 апреля 2023 18:19
В Грузии рухнула поддержка пророссийской правящей партии Фото: Иракли Кобахидзе, лидер пророссийской партии "Грузинская мечта" (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Иван Носальский

Рейтинг правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", участники которой известны своими скандальными пророссийскими заявлениями, снизился почти вдвое за год.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом свидетельствуют данные Международного республиканского института США.

Согласно результатам исследования, которое провел институт, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, то "Грузинская мечта" получила бы 19% голосов, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 14%, которую основал экс-президент Михеил Саакашвили.

При этом еще год назад за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 31%, а за ЕНД - 16%.

При этом негативный политический рейтинг возглавила ЕНД - категорически голосовать за нее отказываются 39% респондентов. На втором месте "Грузинская мечта", за нее ни при каких условиях не хотят голосовать 34% опрошенных людей.

Напомним, ранее в Грузии происходили масштабные протесты, после того, как "Грузинская мечта" инициировала рассмотрение законопроекта об "иноагентах". Такое предложение является аналогом закона, который принят в России.

Также мы писали, что, по словам лидера правящей партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе, в войне России против Украины якобы виновна Революция Достоинства.

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