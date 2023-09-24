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В Грузии сегодня зафиксировали два землетрясения

Фото: в Грузии зафиксировали два землетрясения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Два землетрясения зафиксировали в Грузии в воскресенье, 24 сентября. Эпицентр одного из них находится вблизи Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Первые подземные толчки магнитудой 4,6 произошли около 8:00 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится в 4 километрах от Тбилиси в направлении села Лелубани (Мцхетский муниципалитет). Глубина землетрясения - 27 километров. Землетрясение почувствовали и в столице Грузии.

В 9:21 произошло второе землетрясение мощностью 3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находится в 120 километрах от Тбилиси, в Кахетии, глубина - 18 километров.

Следует отметить, что с начала месяца в Грузии зафиксировали уже три землетрясения: 3, 11 и 23 сентября.

Землетрясения в Украине

Напомним, 14 сентября в Закарпатской области зафиксировано землетрясение. Подземный толчок произошел вблизи границы с Румынией.

Также землетрясение в Закарпатской области было фиксировано 15 августа 2023 года. Тогда магнитуда составляла 2,2 балла.

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Грузия