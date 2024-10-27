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Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов

Тбилиси, Воскресенье 27 октября 2024 12:43
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Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов Фото: Георгий Гахария (facebook.com/GakhariaGiorgi)
Автор: Наталья Юрченко

Оппозиционная партия "Гахария - за Грузию" и коалиция "Лело" не признали результаты парламентских выборов в Грузии. Оппозиционеры призывали к "умным протестам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Факт, о котором можно однозначно сказать - Иванишвили подавил свободу граждан Грузии. И те опубликованные выборы, те результаты, не отражающие свободы грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день", - заявил бывший премьер и партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария.

По его словам, системный характер имели устрашение избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и устрашение государственных служащих и социально незащищенных лиц.

Гахария призвал к "умным формам протеста", которые будут направлены на защиту выбора грузин.

Лидер партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе также заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

"Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда", - заявил оппозиционер.

Выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Их называли "решающими", поскольку партия-победитель определит курс страны на четыре года.

За места в парламенте борются коалиция оппозиционных партий и пророссийская "Грузинская мечта", руководящая страной боллее 10 лет. В Грузии во время выборов фиксировали массовые нарушения - вбросы бюллетеней, разглашение по несколько бюллетеней на одного, драки.

По информации ЦИК Грузии, партия правящая партия "Грузинская мечта" получает на выборах более 54% голосов, далее идут оппозиционные партии.

Ранее оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия" заявили, что не признают результатов выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

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