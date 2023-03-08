Фото: в Грузии полиция снова начала применять против протестующих водометы (Getty Images)

Сегодня, 8 марта, в Грузии продолжаются массовые протесты против скандального законопроекта об "иноагентах". Правоохранители пытаются отогнать участников акции от парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию протестов.

На видео можно заметить, что полиция уже начала применять против протестующих водометы. Стоит заметить, что водометами полиция активно пользовалась и во время вчерашних протестов. Это привело к тому, что участники акции начали бросать "коктейли Молотова" в правоохранителей.