В Грузии во время разгона протестов пострадали десятки человек

Как сообщают местные корреспонденты "Радио Свобода", у демонстрантов обожжены глаза и они сильно кашляют.

"Мои глаза так сильно горят, я даже не могу их открыть, я ничего не вижу", - сказал журналистам один из протестующих.

По словам врача скорой помощи, поток демонстрантов, которым нужна медицинская помощь, не прекращается. Около 112 врачей промывают глаза пострадавшим.

Как сообщается, правоохранители применили водометы и перечные баллончики против участников акции протеста под парламентом.

В данный момент информация о количестве пострадавших и степени травм уточняется.