В Грузии во время разгона протестов пострадали десятки человек

В Тбилиси во время разгона митингов против скандального закона об "иноагентах" пострадали десятки демонстрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщают местные корреспонденты "Радио Свобода", у демонстрантов обожжены глаза и они сильно кашляют.
"Мои глаза так сильно горят, я даже не могу их открыть, я ничего не вижу", - сказал журналистам один из протестующих.
По словам врача скорой помощи, поток демонстрантов, которым нужна медицинская помощь, не прекращается. Около 112 врачей промывают глаза пострадавшим.
Как сообщается, правоохранители применили водометы и перечные баллончики против участников акции протеста под парламентом.
В данный момент информация о количестве пострадавших и степени травм уточняется.
Напомним, в Грузии сегодня, 7 марта, проходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны.
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