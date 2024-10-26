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В Грузии оппозиционная партия заявила о нападении на ее офис

Грузия, Суббота 26 октября 2024 19:05
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В Грузии оппозиционная партия заявила о нападении на ее офис Фото: В Грузии напали на офис ЕНР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Грузии поклонники "Грузинской мечты" якобы напали на офис оппонентов. В партии "Единого национального движения" утверждают, что нападение совершено на центральный офис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.

Как заявил один из лидеров "Нацдвижения" Леван Бежашвили, акт насилия совершили "зондеры" правящей партии. Но якобы получили заслуженный ответ.

"Все видят, в каком плачевном состоянии оказалась "Грузинская мечта". Они понимают, что проиграют выборы, и посылают зондеров в офис "Национального движения"", - сказал Бежашвили.

По словам лидеров "Нацдвижения", неизвестные на автомобилях прибыли в офис ЕНР, где расположен избирательный штаб коалиции "Единство", и попытались ворваться внутрь и спровоцировали массовую драку.

Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись.

Глава ЕНР Тина Бокучава, в свою очередь, заявила, что "Мечта" осознает, что очень скоро потеряет власть.

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодня, 26 октября, проходят выборы в парламент Грузии. Они могут стать самыми напряженными за последние годы.

В частности, за голоса грузинских избирателей борются пророссийская партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии, проевропейские.

Отметим, что в грузинском городе Марнеуле зафиксирован массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на ней были отменены. Это уже не первый случай фальсификации в стране.

Следует также отметить, что в "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах.

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