В Грузии оппозиционная партия заявила о нападении на ее офис

В Грузии поклонники "Грузинской мечты" якобы напали на офис оппонентов. В партии "Единого национального движения" утверждают, что нападение совершено на центральный офис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA .

Как заявил один из лидеров "Нацдвижения" Леван Бежашвили, акт насилия совершили "зондеры" правящей партии. Но якобы получили заслуженный ответ.

"Все видят, в каком плачевном состоянии оказалась "Грузинская мечта". Они понимают, что проиграют выборы, и посылают зондеров в офис "Национального движения"", - сказал Бежашвили.

По словам лидеров "Нацдвижения", неизвестные на автомобилях прибыли в офис ЕНР, где расположен избирательный штаб коалиции "Единство", и попытались ворваться внутрь и спровоцировали массовую драку.

Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись.

Глава ЕНР Тина Бокучава, в свою очередь, заявила, что "Мечта" осознает, что очень скоро потеряет власть.