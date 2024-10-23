В Грузии оппозиция существенно опережает пророссийскую партию, - соцопрос

Скандал с "Грузинской мечтой"

Напомним, партия "Грузинская мечта" отличилась скандальной предвыборной рекламой.

Она развесила по всей стране рекламные баннеры, где кадры последствий российского полномасштабного вторжения в Украину сравнивали с мирной жизнью в Грузии.

В Министерстве иностранных дел Украины резко осудили такую скандальную рекламу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.