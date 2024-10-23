У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування

Скандал із "Грузинською мрією"

Нагадаємо, партія "Грузинська мрія" відзначилася скандальною передвиборчою рекламою.

Вона розвісила по всій країні рекламні банери, де кадри наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну порівнювали з мирним життям у Грузії.

У Міністерстві закордонних справ України різко засудили таку скандальну рекламу.

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