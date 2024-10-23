UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Грузії опозиція суттєво випереджає проросійську партію, - соцопитування

Фото: у Грузії відбудуться парламентські вибори (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грузинські опозиційні партії у сукупності можуть набрати більше половини голосів на майбутніх парламентських виборах. Проросійська "Грузинська мрія" сильно відстає.

Про це свідчить соцопитування Edison Research, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За даними соцопитування, партія "Грузинська мрія" набрала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися зараз.

Водночас опозиційні партії показують такі результати:

  • проєвропейський блок "Єдність", куди входить "Національний рух" екс-президента Міхеїла Саакашвілі, - 18%;
  • "Коаліція за зміни" - 14%;
  • "Гахарія - за Грузію" - 11%;
  • блок "Сильна Грузія" - 10%.

У сукупності в опозиції - 53% голосів. Усі перелічені партії долають прохідний бар'єр у 5%.

Варто зауважити, що парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня.

Скандал із "Грузинською мрією"

Нагадаємо, партія "Грузинська мрія" відзначилася скандальною передвиборчою рекламою.

Вона розвісила по всій країні рекламні банери, де кадри наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну порівнювали з мирним життям у Грузії.

У Міністерстві закордонних справ України різко засудили таку скандальну рекламу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія