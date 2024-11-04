В Грузии оппозиция хочет организовать ежедневные протесты

По словам Мелии, оппозиция хочет организовать мощное протестное движение, которое "позволит свергнуть режим". Завтра акция протеста состоится возле Дворца спорта в Тбилиси.

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент - ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", - подчеркнул он.

Издание предполагает, что оппозиция будет блокировать основные транспортные артерии грузинской столицы. При этом уже сегодня протестующие могут перекрыть движение на мосту Бараташвили в центре Тбилиси.