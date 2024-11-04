RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Грузии оппозиция хочет организовать ежедневные протесты

Иллюстративное фото: в Грузии могут быть ежедневные протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузинская оппозиция объявила о ежедневных протестах против результатов парламентских выборов. Новая акция пройдет уже завтра, 5 ноября.

Об этом заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Мелии, оппозиция хочет организовать мощное протестное движение, которое "позволит свергнуть режим". Завтра акция протеста состоится возле Дворца спорта в Тбилиси. 

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент - ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", - подчеркнул он. 

Издание предполагает, что оппозиция будет блокировать основные транспортные артерии грузинской столицы. При этом уже сегодня протестующие могут перекрыть движение на мосту Бараташвили в центре Тбилиси.

 

Протесты в Грузии

Напомним, согласно данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах с большим отрывом победила скандальная партия "Грузинская мечта".

Но, как отмечают международные наблюдатели, в ходе выборов был зафиксирован ряд нарушений.

На этом фоне грузинская оппозиция объявила бойкот новому парламенту. Также начались массовые протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия